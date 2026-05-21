Италия требует от ЕС ввести санкции против израильского министра из-за издевательств над активистами

Правительство Италии обратилось к главе европейской дипломатии Кае Каллас с предложением ввести санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в сети X.

Таяни заявил, что попросил Каллас включить в повестку дня следующей встречи министров иностранных дел ЕС вопрос о введении санкций против Бен-Гвира.

Рим предлагает ввести ограничения против израильского чиновника за его "неприемлемые действия в отношении флотилии, захват активистов в международных водах и подвергание их притеснениям и унижениям, что является нарушением самых элементарных прав человека".

Речь идет о видеозаписи, на которой запечатлено, как Бен-Гвир издевался над задержанными пропалестинскими активистами, намеревавшимися доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

В ответ на инцидент ряд европейских стран, в частности Польша, вызвали представителей посольства Израиля из-за "неприемлемого поведения представителя израильского правительства".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что намерен запретить министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру въезд на территорию страны.

Недавно Италия заявила, что Израиль захватил судно с гуманитарной помощью, направлявшееся в сектор Газы, на борту которого находились итальянские работники.