У ЄС заявили про новий енергетичний шок на тлі кризи на Близькому Сході

Європейська комісія оприлюднила песимістичний весняний економічний прогноз, у якому попередила про суттєве уповільнення економіки ЄС на тлі нового енергетичного шоку, спричиненого конфліктом на Близькому Сході.

Про це пише Euractiv, передає "Європейська правда".

У Брюсселі заявили, що загострення конфлікту на Близькому Сході вже призвело до різкого зростання цін на енергоносії, що знову розганяє інфляцію та погіршує економічні настрої в Європі. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) єврозони, опублікований S&P Global, показав скорочення активності з показником 47,5 – найнижчим за останні 31 місяць – порівняно з 48,8 у квітні.

Показник PMI вище 50 вказує на зростання, тоді як цифри нижче 50 сигналізують про економічне скорочення або рецесію. Інші показники вказують на економічне уповільнення та збільшення бюджетних витрат урядів.

У прогнозі зазначається, що "економіка ЄС мала продовжувати зростати помірними темпами на тлі подальшого зниження інфляції, але перспективи суттєво змінилися після початку" конфлікту на Близькому Сході.

"Конфлікт на Близькому Сході спричинив серйозний енергетичний шок, що ставить Європу перед новим випробуванням у вже нестабільному геополітичному та торговельному середовищі", – сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Він наголосив, що Європейський Союз має "винести уроки з минулих криз, забезпечуючи тимчасовий та цільовий характер бюджетної підтримки та ще більше зменшуючи свою залежність від імпортованих викопних палив".

Висловлюючи песимістичні настрої, Домбровскіс зазначив, що планувальники Єврокомісії готуються до більш "негативних" сценаріїв, розроблених на основі припущення, що конфлікт на Близькому Сході затягнеться, що потенційно може знизити зростання аж до 0,7%.

Раніше німецький уряд попередив про можливе уповільнення економіки країни вже цієї весни через загострення конфлікту на Близькому Сході.

