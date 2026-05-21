Украина и Сербия возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле

Украина и Сербия подписали совместное заявление о возобновлении переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Об этом в сети X сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка по итогам визита в Сербию, передает "Европейская правда".

Качка и министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич подписали совместное заявление, которым страны начали переговоры по соглашению о свободной торговле.

🇺🇦🇷🇸 Ukraine & Serbia have agreed to resume negotiations on a Free Trade Agreement. Today w/🇷🇸 Minister of Domestic and Foreign Trade Jagoda Lazarević we signed a Joint Statement launching the negotiation process. We expect future agreement to boost bilateral trade, strengthen… pic.twitter.com/5g4TfLeDoz – Taras Kachka (@taraskachka) May 21, 2026

"Мы надеемся, что будущее соглашение будет способствовать активизации двусторонней торговли, укреплению промышленного сотрудничества, улучшению доступа к рынкам и созданию региональных цепей поставок между Украиной, Сербией и странами-партнерами", – заявил украинский вице-премьер.

По словам Качки, переговоры с Сербией имеют целью углубление экономической интеграции и открытие новых возможностей для бизнеса в обеих странах.

Напомним, в четверг вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины начал визит в Сербию и встретился с премьер-министром страны Джуро Мацутом.

Визиту предшествовал телефонный разговор президентов Украины и Сербии. Владимир Зеленский после переговоров с Александаром Вучичем заявил, что оба лидера видят потенциал для развития двусторонних отношений.

Ожидается, что Зеленский посетит Сербию в более поздние даты. Сначала в сербских СМИ появлялись сообщения, что его визит возможен на этой неделе.