Мерц пропонує ЄС створити Цільову групу щодо "асоційованого членства" України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував очільникам Єврокомісії, Ради ЄС та Європейської ради якнайшвидше створити спеціальну Цільову групу для опрацювання можливості надання Україні статусу "асоційованого члена" Європейського Союзу.

Про це йдеться у листі Фрідріха Мерца керівництву ЄС від 18 травня, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

"Моєю метою було б якнайшвидше досягти домовленості та створити спеціальну Цільову групу для опрацювання деталей", – написав Мерц.

Він також додав, що "з нетерпінням очікує" обговорення цих ідей на засіданні Європейської ради. Нагадаємо, найближче засідання Євроради (саміт лідерів ЄС) відбудеться 18-19 червня у Брюсселі.

"Очевидно, що ми не зможемо завершити процес вступу (України до ЄС. – "ЄП") найближчим часом, враховуючи незліченні перешкоди, а також політичні складнощі процесів ратифікації в різних державах-членах. Однак, з огляду на мирний процес, ми не маємо часу на подальші затримки", – наголосив Мерц.

Саме тому, за його словами, він і запропонував механізм "асоційованого членства", який "негайно наблизить Україну суттєво до Європейського Союзу та його ключових інституцій, не впливаючи на поточні переговори про вступ, а скоріше сприяючи та підтримуючи цей процес".

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Фрідріх Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.

В Єврокомісії підтвердили, що "дійсно отримали лист від канцлера Мерца", та закликали до продовження дискусій щодо майбутнього розширення ЄС.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово акцентував, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС.