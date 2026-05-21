Мерц предлагает ЕС создать Целевую группу по "ассоциированному членству" Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил руководителям Еврокомиссии, Совета ЕС и Европейского совета как можно быстрее создать специальную Целевую группу для проработки возможности предоставления Украине статуса "ассоциированного члена" Европейского Союза.

Об этом говорится в письме Фридриха Мерца руководству ЕС от 18 мая, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"Моей целью было бы как можно быстрее достичь договоренности и создать специальную Целевую группу для проработки деталей", – написал Мерц.

Он также добавил, что "с нетерпением ожидает" обсуждения этих идей на заседании Европейского совета. Напомним, ближайшее заседание Евросовета (саммит лидеров ЕС) состоится 18-19 июня в Брюсселе.

"Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления (Украины в ЕС. – "ЕП") в ближайшее время, учитывая бесчисленные препятствия, а также политические сложности процессов ратификации в разных государствах-членах. Однако, учитывая мирный процесс, мы не имеем времени на дальнейшие задержки", – подчеркнул Мерц.

Именно поэтому, по его словам, он и предложил механизм "ассоциированного членства", который "немедленно существенно приблизит Украину к Европейскому Союзу и его ключевым институтам, не влияя на текущие переговоры о вступлении, а скорее способствуя и поддерживая этот процесс".

В Еврокомиссии подтвердили, что "действительно получили письмо от канцлера Мерца", и призвали к продолжению дискуссий относительно будущего расширения ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно акцентировал, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС.