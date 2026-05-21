Уряд Британії оголосив про заходи підтримки населення на тлі наслідків війни в Ірані

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз у четвер оголосила про комплекс заходів, спрямованих на зниження вартості життя для населення та підтримку галузей промисловості, які постраждали від війни в на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Оголошені заходи включають тимчасове зниження ставки податку з продажу для деяких туристичних пам'яток, зокрема музеїв, атракціонів та зоопарків, з 20% до 5% протягом літа. Також запроваджується безкоштовний проїзд автобусом для дітей віком до 15 років у серпні.

Міністерка заявила, що Британія призупинить імпортні тарифи на десятки видів харчових продуктів, включаючи печиво, шоколад та горіхи.

"Я очікую, що супермаркети повністю передадуть цю економію (від зниження тарифів) своїм клієнтам", – пояснила Рівз.

Очільниця британського Мінфіну також заявила депутатам парламенту, що збирається збільшити податки з нафтових компаній, які працюють у Великій Британії, щоб покрити витрати на план допомоги населенню.

Крім того, уряд виділить 350 мільйонів фунтів стерлінгів (404 млн євро) на "фонд стійкості" для виробників критично важливих хімічних речовин. Додатково планується виділити 120 мільйонів фунтів стерлінгів (138 млн євро) на підтримку керамічного сектору.

Тим часом Європейська комісія оприлюднила песимістичний весняний економічний прогноз, у якому попередила про суттєве уповільнення економіки ЄС на тлі нового енергетичного шоку, спричиненого конфліктом на Близькому Сході.

Найбільше через енергокризу серед європейських країн постраждала Італія. Днями італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні закликала Брюссель пом'якшити фіскальні правила Європейського Союзу, щоб допомогти урядам подолати економічний шок, спричинений війною в Ірані та стрімким зростанням цін на енергоносії.

Раніше німецький уряд попередив про можливе уповільнення економіки країни вже цієї весни через загострення конфлікту на Близькому Сході.