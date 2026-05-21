Правительство Британии объявило о мерах поддержки на фоне последствий войны в Иране

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в четверг объявила о комплексе мер, направленных на снижение стоимости жизни для населения и поддержку отраслей промышленности, пострадавших от войны на Ближнем Востоке.

Объявленные меры включают временное снижение ставки налога с продаж для некоторых туристических достопримечательностей, в частности музеев, аттракционов и зоопарков, с 20% до 5% в течение лета. Также вводится бесплатный проезд в автобусе для детей в возрасте до 15 лет в августе.

Министр заявила, что Великобритания приостановит импортные тарифы на десятки видов пищевых продуктов, включая печенье, шоколад и орехи.

"Я ожидаю, что супермаркеты полностью передадут эту экономию (от снижения тарифов) своим клиентам", – пояснила Ривз.

Глава британского Минфина также заявила депутатам парламента, что собирается увеличить налоги с нефтяных компаний, работающих в Великобритании, чтобы покрыть расходы на план помощи населению.

Кроме того, правительство выделит 350 миллионов фунтов стерлингов (404 млн евро) на "фонд устойчивости" для производителей критически важных химических веществ. Дополнительно планируется выделить 120 миллионов фунтов стерлингов (138 млн евро) на поддержку керамического сектора.

Тем временем Европейская комиссия обнародовала пессимистический весенний экономический прогноз, в котором предупредила о существенном замедлении экономики ЕС на фоне нового энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Больше всего из-за энергокризиса среди европейских стран пострадала Италия. На днях итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала Брюссель смягчить фискальные правила Европейского Союза, чтобы помочь правительствам преодолеть экономический шок, вызванный войной в Иране и стремительным ростом цен на энергоносители.

Ранее немецкое правительство предупредило о возможном замедлении экономики страны уже этой весной из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.