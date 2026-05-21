Украина и Сербия будут сотрудничать в сфере евроинтеграции

Представители Украины и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере евроинтеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом в сети X сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, который находится с визитом в Сербии.

С сербской стороны документ подписал министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович.

По словам Качки, меморандум позволит Украине и Сербии углубить сотрудничество в вопросах переговоров о вступлении в ЕС, институционального развития, обмена опытом и подготовки государственных служащих, участвующих в процессе евроинтеграции.

Напомним, в четверг вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины начал визит в Сербию и встретился с премьер-министром страны Джуро Мацутом.

В ходе визита также было подписано совместное заявление о возобновлении переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией.

Визиту украинского чиновника предшествовал телефонный разговор президентов Украины и Сербии. Владимир Зеленский после переговоров с Александаром Вучичем заявил, что оба лидера видят потенциал для развития двусторонних отношений.

Отношения Киева и Белграда непростые из-за традиционно благосклонной к Москве позиции Сербии.