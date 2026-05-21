Президенты стран Балтии обсудили инциденты с дронами и угрозы со стороны России

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии провели разговор о росте количества инцидентов с дронами в их странах и дезинформационной кампании Кремля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на платформе X сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

В разговоре лидеры балтийских стран подчеркнули необходимость усиления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО на фоне недавних инцидентов с беспилотниками.

Президенты Эстонии и Литвы выразили солидарность с Латвией, которая подверглась угрозам со стороны России из-за якобы планов Украины запускать дроны по целям в РФ непосредственно с латвийской территории.

"Мы полностью солидарны с Латвией – безосновательные обвинения России и попытки отвлечь внимание международного сообщества от ее незаконной захватнической войны против Украины потерпели неудачу", – написал Науседа.

Литовский президент добавил, что страны продолжат сотрудничать для укрепления противовоздушной обороны и возможностей противодействия дронам в Балтийском регионе.

Напомним, Министерство иностранных дел Латвии 19 мая вызвало российского дипломата в связи с распространенной дезинформацией о том, что это балтийское государство якобы предоставляет свою территорию Украине для проведения дроновых атак на РФ.

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил провокации и угрозы России в адрес стран Балтии, назвав их угрозой для всего ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России балтийским странам, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чушью" и признаком ее слабости.