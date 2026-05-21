Эстония вызвала российского дипломата из-за угроз в адрес стран Балтии

Министерство иностранных дел Эстонии в четверг вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ему ноты протеста в связи с дезинформационной кампанией, направленной против стран Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе эстонского МИД.

В ноте протеста ведомство заявило, что Таллинн решительно осуждает продолжение дезинформационной кампании России против Эстонии и других стран Балтии и требует от Москвы немедленно прекратить распространение ложной информации, публичных угроз и провокаций.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Эстония не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на цели в России. Сообщения, утверждающие обратное, являются еще одним примером ложной российской пропаганды, и они это знают", – сказал министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Эстония и другие страны Балтии подчеркнули, что появление беспилотников в их воздушном пространстве является прямым следствием незаконной агрессивной войны России против Украины, а украинцы имеют полное право наносить удары по военным целям на российской территории.

19 мая Министерство иностранных дел Латвии вызвало российского дипломата в связи с распространенной дезинформацией о том, что эта балтийская страна якобы предоставляет свою территорию Украине для проведения дроновых атак на РФ.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес балтийских стран, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком ее слабости.