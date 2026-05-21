Єврокомісарка з розширення ЄС розповіла, що з гордістю носить вишиванку

Єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос привітала українців з Днем вишиванки та розповіла, що з гордістю носить свою вишиту сорочку.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Кос опублікувала своє фото у вишиванці та описала вишиванку як символ незламності українців.

"Вишиванка – це броня для душі, і сьогодні я з гордістю ношу свою у Брюсселі. Імперії намагалися її заборонити. Режими намагалися стерти її з пам’яті. І все ж сьогодні мільйони українців одягають свої вишиванки й вільно йдуть вулицями країни, яка відмовилася зникнути", – написала єврокомісарка.

Кожна вишиванка, одягнена сьогодні, це нагадування, що свободу не успадковують, а її захищають, наголосила Кос.

"Україно, ваша мужність надихає цілий континент. З Днем вишиванки", – зазначила комісарка з питань розширення ЄС.

Нагадаємо, працівники посольства Данії в Україні до Дня вишиванки одягнулися у вишиті сорочки та станцювали гопак.

Торік Марта Кос записала відеопривітання з Днем вишиванки українською мовою.