Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС рассказала, что с гордостью носит вышиванку

Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза Марта Кос поздравила украинцев с Днем вышиванки и рассказала, что с гордостью носит свою вышитую рубашку.

Об этом она написала в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Кос опубликовала свое фото в вышиванке и описала вышиванку как символ несокрушимости украинцев.

"Вышиванка – это броня для души, и сегодня я с гордостью ношу свою в Брюсселе. Империи пытались ее запретить. Режимы пытались стереть ее из памяти. И все же сегодня миллионы украинцев надевают свои вышиванки и свободно идут по улицам страны, которая отказалась исчезнуть", – написала еврокомиссар.

Каждая вышиванка, надетая сегодня, – это напоминание о том, что свободу не наследуют, а защищают, подчеркнула Кос.

"Украина, ваше мужество вдохновляет целый континент. С Днем вышиванки", – отметила комиссар по вопросам расширения ЕС.

Напомним, сотрудники посольства Дании в Украине ко Дню вышиванки одели вышитые рубашки и станцевали гопак.

В прошлом году Марта Кос записала видеопоздравление с Днем вышиванки на украинском языке.