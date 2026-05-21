У четвер, 21 травня, уряд Великої Британії оприлюднив документи щодо призначення брата короля Британії, експринца Ендрю, торговим посланцем країни.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Документи щодо призначення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора торговим посланцем Британії у 2001 році оприлюднили у відповідь на запит Ліберальних демократів, поданий на початку цього року.

Виконавчий директор British Trade International Девід Райт у листі від 25 лютого 2000 року зазначив, що покійна королева спеціально попросила призначити Ендрю Маунтбеттена-Віндзора торговим посланцем Великої Британії.

"Бажанням королеви є те, щоб герцог Йоркський став наступником герцога Кентського на цій посаді. Герцог Кентський має скласти свої повноваження приблизно у квітні наступного року. Це добре збігається з завершенням активної військово-морської кар'єри герцога Йоркського. Королева дуже зацікавлена в тому, щоб герцог Йоркський взяв на себе провідну роль у просуванні національних інтересів", – йдеться у його листі.

Також він зазначив, що "жоден інший член королівської родини не зможе замінити герцога Кентського".

Райт зазначив, що про це йому повідомили під час розмови з особистим секретарем королеви, а також окреслили роль, яку вони спільно розробили для Маунтбеттена-Віндзора.

British Trade International – це колишня назва урядової організації, відповідальної за просування експорту та закордонних інвестицій. Вона була створена в 1999 році, а згодом стала відомою як UK Trade & Investment.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

У файлах Міністерства юстиції США, опублікованих на початку року, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

19 лютого Ендрю був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем, ставши першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.