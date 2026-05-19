ЗМІ: Британія навряд зможе повернутися у ЄС на особливих умовах

У Брюсселі навряд чи запропонують Лондону спеціальні умови у разі рішення Сполученого Королівства все ж повертатися до ЄС після "розлучення".

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи посадовців-учасників перемовин про Brexit, пише "Європейська правда".

Колишній радник у переговорній команді ЄС щодо Brexit Георг Рікельс передбачає, що країни-члени, з одного боку, дуже прихильно зустрінуть рішення Британії повертатися, але з іншого – будуть вимогливими до Британії у всіх процедурах.

"ЄС і Британія мають стратегічну потребу працювати разом, але не думаю, що буде готовність знову відкривати нові десятиліття виняткових привілеїв для Британії. Ціною повернення буде членство на загальних умовах", – коментує він.

Британія упродовж 47 років членства у Євросоюзі мала безпрецедентний спеціальний статус, що передбачав винятки з ключових політик, як зокрема єдиної валюти і правил Шенгену; при цьому Лондон мав великий вплив на порядок денний у ЄС.

Колишній італійський міністр у справах Європи Сандро Гоці переконаний, що перемовини про повернення Британії починатимуть на стандартних умовах.

"Абсолютно зрозуміло, що час спеціальних умов минув, і зрозуміло, що перемовини Сполученого Королівства мають включати усі питання, передбачені для будь-якої країни-кандидата", – вважає він.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський також застеріг, що Британії не варто сподіватися на умови, ідентичні тим, які вона мала у минулому.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо відмовилася коментувати, якими можуть бути потенційні умови перемовин про вступ для Британії – зокрема, через те, що поки йдеться лише про гіпотетичну можливість.

Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%.

Ексміністр Вес Стрітінг, який, імовірно, претендуватиме на прем’єрську посаду у разі відставки Стармера, виступає за повернення Британії у ЄС.

