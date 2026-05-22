СМИ: саммит ЕС-Британия могут перенести из-за сомнений в стабильности правительства Стармера

Следующий саммит между Великобританией и Европейским Союзом может быть отложен из-за затягивания переговоров по углублению отношений и ослабления авторитета премьер-министра Кира Стармера.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам британских и европейских чиновников, встреча в Брюсселе была предварительно запланирована на июнь, но теперь ее могут перенести на дату не раньше июля.

Некоторые указывали на вероятность того, что к моменту саммита не удастся достичь существенных договоренностей; другие отмечали, что Стармера могут считать слишком слабым, чтобы пойти на уступки, необходимые для продвижения переговоров.

По словам некоторых британских чиновников, согласовать планы оказалось сложно, поскольку Брюссель не верит, что правительство Стармера останется у власти в ближайшие месяцы.

"Мы ранее подтверждали, что следующий саммит между Великобританией и ЕС состоится этим летом. Окончательная дата будет подтверждена позже", – сказал представитель Кабинета министров.

Также некоторые собеседники утверждают, что сейчас достигнут ограниченный прогресс по соглашению о мобильности молодежи (Erasmus+) из-за разногласий относительно требования ЕС снизить стоимость обучения.

Напомним, в последнее время опросы в Британии свидетельствуют, что все больше людей жалеют о выходе страны из ЕС по итогам референдума 2016 года. По одному из последних опросов, полное возвращение в ЕС поддержали бы 53%.

Экс-министр Уэс Стритинг, который, вероятно, будет претендовать на премьерский пост в случае отставки Стармера, выступает за возвращение Британии в ЕС.

Впрочем, СМИ писали, что Брюсселе вряд ли предложат Лондону специальные условия в случае решения Соединенного Королевства все же возвращаться в ЕС после "развода".

