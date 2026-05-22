НАТО обсуждает предложение Эстонии о военной поддержке Украины в 0,25% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынес на обсуждение союзников предложение Эстонии о возможности взять на себя долгосрочное обязательство оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед началом министерской встречи НАТО в Швеции 22 мая.

"Я очень рад, что сейчас генеральный секретарь Рютте вынес на обсуждение, – как и Эстония, которая предложила это уже несколько лет назад, – долгосрочное обязательство для союзников по военной поддержке (Украины) в размере 0,25 процента ВВП", – заявил Тсахна.

Он добавил, что было бы важно отправить такое сообщение, а также дать "настоящее обязательство Украине".

"Россия будет оставаться угрозой еще надолго. И мы не видим, что Путин очень скоро изменит свою цель", – подчеркнул эстонский министр.

Как сообщала "Европейская правда", в декабре 2025 года тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к партнерам в формате "Рамштайн" с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.

Такие обязательства тогда взяли на себя три балтийских государства – Эстония, Латвия и Литва.

22 мая генсек НАТО Марк Рютте выразил недовольство тем, что только 6-7 государств Европы активно покупают оружие у США для Украины.