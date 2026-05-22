Глава МИД Польши поблагодарил Трампа за обещание 5 тысяч военных

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил президента США за обещание перебросить в Польшу 5 тысяч американских военнослужащих после того, как военное присутствие Штатов в стране оказалось под вопросом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ перед встречей министров стран НАТО в шведском Хельсингборге.

Сикорский сказал, что имеет "новые причины для оптимизма", учитывая вечерний анонс Трампа.

"Хочу поблагодарить президента Трампа за объявление, что присутствие американских военных в Польше останется более-менее на прежнем уровне. Спасибо президенту и всем, кто поспособствовал этому решению... Думаю, репутация Польши как страны, серьезно относящейся к своей безопасности, здесь также помогла", – прокомментировал он.

Сикорский отметил, что роль в этом сыграла и команда президента Кароля Навроцкого, и команда Министерства обороны.

"Мы действовали параллельно, согласованно – и имеем результат", – добавил он в отдельных комментариях, которые приводит RMF24.

Польский президент Кароль Навроцкий также поблагодарил Трампа за решение.

Напомним, вечером 21 мая Трамп заявил о намерениях отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими объявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Перед этим Соединенные Штаты озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.