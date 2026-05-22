Рейтинг правительственной коалиции в Эстонии обвалился до рекордного минимума

Рейтинг ведущей политсилы в эстонской правительственной коалиции, как и коалиции в целом, обвалился до рекордно низких 12%.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Майский опрос Emor в Эстонии показал, что поддержка Партии реформ, основной коалиционной политсилы, снизилась до рекордных 10%. Напомним, на парламентских выборах 2023 года Партия реформ, лидером которой тогда была Кая Каллас, одержала победу с 31,2% голосов.

Коалиционная "Эстония 200" остается с поддержкой ниже проходного барьера неизменно с мая 2024 года, сейчас за политсилу голосовали бы 2% опрошенных.

Совокупная поддержка коалиционных партий составляет 12%, что также является рекордным минимумом.

Лидером рейтинга остается оппозиционная "Отечество" (Isamaa), на втором месте – Центристская партия с 21%, на третьем – социал-демократы с 17%.

Ощутимо улучшила позиции правопопулистская EKRE, у которой по состоянию на апрель было 9%, в майском опросе – 14%.

Вышеупомянутые цифры отражают распределение голосов между партиями тех избирателей, которые определились со своими симпатиями. С учетом тех, кто не поддерживает ни одну партию, совокупный рейтинг коалиции составляет даже 9.4%.

Падение рейтинга правящих политсил в Эстонии началось уже давно.

Напомним, весной 2025 года "реформисты" и "Эстония 200" прекратили сотрудничество с социал-демократами. В результате в правительстве сменились пять министров, но ключевые для Украины должности занимают те же люди.

Следующие плановые выборы в стране должны состояться в начале 2027 года.