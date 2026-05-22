В Литве предупредили о массовых фейках относительно "заблудившихся" дронов

В Литве фиксируют масштабное распространение в соцсетях дезинформации вокруг масштабной воздушной тревоги 20 мая из-за беспилотника, который вероятно залетел на территорию страны.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом предупредили в Национальном центре по управлению кризисными ситуациями (NCMC).

В ведомстве сообщили, что в соцсетях и на различных платформах наблюдают распространение дезинформации вокруг объявленной в среду воздушной тревоги.

"Фиксируются случаи распространения манипулятивной информации или искусственно сгенерированных визуальных материалов об иностранных боевых беспилотниках, которые якобы летают над территорией нашего государства, и якобы местах их падения", – говорится в предупреждении.

"Кроме того, распространяется противоречивая и ложная информация о том, что якобы в литовском воздушном пространстве вообще не было никаких беспилотников. Также распространяют конспирологические теории, что якобы в Литву приезжают специалисты из других стран для организации провокаций. Такая дезинформация в основном создается за пределами Литвы", – добавляют в заявлении.

В ведомстве видят в этом попытки напугать общество, подорвать доверие к органам власти и сорвать работу официальных учреждений, дестабилизировать ситуацию в стране.

"Призываем граждан оставаться бдительными, критически оценивать увиденную в сети информацию, не распространять неподтвержденные, противоречивые или сенсационные утверждения и доверять только официальным источникам информации", – заключает NCMC.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах и затем исчез, пока не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до того на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

