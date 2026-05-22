ЕС до сих пор не согласовал дату визита Мадьяра в Брюссель

Европейская комиссия пока не согласовала дату визита в Брюссель премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который ожидается на следующей неделе.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в пятницу, 22 мая.

Еврокомиссия до сих пор согласовывает дату визита Мадьяра в Брюссель.

"Что касается визита премьер-министра Мадяра… у нас нет подтвержденной даты", – сказала Пиньо.

Она добавила, что визит и встреча Мадяра с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен могут состояться "возможно, на следующей неделе".

"Мы все еще ищем конкретные даты", – сообщила главная пресс-секретарь.

Ранее сам Мадьяр заявлял, что Брюссель станет третьей столицей, которую он посетит после вступления в должность премьера, после Варшавы и Вены.

Как сообщала "Европейская правда", 29 апреля будущий премьер-министр Венгрии в Брюсселе уже провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу разблокирования замороженных средств для Будапешта.

Европейская комиссия якобы выдвинула Венгрии 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

Между тем министры иностранных дел Украины и Венгрии – Андрей Сибига и Анита Орбан – провели первую личную встречу в кулуарах заседания НАТО в Хельсингборге.

Накануне Мадьяр заявил, что предоставление венгерскому меньшинству в Украине прав, которыми обладают меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в предвступительных переговорах ЕС с Киевом.