Чехия может продать производителя взрывчатки, а выручку направить на оборонные инвестиции

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш в пятницу заявил, что Чехия рассматривает возможность продажи государственного производителя взрывчатых веществ и боеприпасов Explosia.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDnes.

По его словам, интерес к компании через президента Эмманюэля Макрона проявила Франция, а также другие европейские компании.

По словам Бабиша, Explosia чрезвычайно успешна, она увеличила доходы в пять раз, и прибыль от возможной продажи, по его мнению, можно было бы использовать, например, для выполнения обязательств перед НАТО.

"Если мы продадим Explosia, то это должно произойти на чрезвычайно выгодных для государства условиях и с учетом сохранения позиций, в частности учитывая отношения Explosia и чешской армии", – сказал Бабиш.

Выручка, добавил он, может быть чрезвычайно высокой, и ее можно было бы направить на оборонные инвестиции.

"И, кстати, эти деньги, возможно, – если армия будет готова, – можно было бы использовать на инвестиции в рамках процентов выполнения обязательств перед НАТО", – допустил Бабиш.

Напомним, в мае Бабиш обсудил вопрос увеличения расходов на оборону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Тогда Бабиш отметил, что с оптимизмом смотрит на увеличение оборонных расходов.

Ранее Бабиш признал, что страна в этом году не выполнит свое обязательство перед НАТО о выделении 2% валового внутреннего продукта на оборону.

