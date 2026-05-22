Сибіга: ядерні навчання у Білорусі повинні отримати від партнерів не лише засудження

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів партнерам з країн-членів НАТО про ядерну загрозу з Білорусі та заявив, що спільні з росіянами навчання із застосування ядерної зброї не повинні залишитись непоміченими.

Про це він сказав на онлайн-конференції для українських журналістів у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, за дорученням президента у Швеції він проінформував міністрів закордонних справ НАТО про загрозу з боку Білорусі. Зокрема, він надав розвідувальні дані, якими володіє українська сторона.

"Я вважаю, що все це невипадково, що Росія ескалює через Білорусь на фоні інших геополітичних процесів, які відбуваються в Європі. Я маю на увазі, наприклад, так звані ядерні випробування чи не випробування, ядерні навчання, які Росія анонсувала разом з Білоруссю", – сказав Сибіга.

Україна оцінює ці навчання як порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї та закликає партнерів відреагувати не лише засудженням, зауважив міністр.

"Воно має мати тверду оцінку наших партнерів, рішучу, не лише засудження, і це теж було один з сегментів мого звернення до партнерів. Не залишити непоміченими", – сказав Сибіга.

Росія, додав він, у такий спосіб знову застосовує свій ядерний шантаж.

"Вони дуже добре знають західний менталітет, вони знають, як це лякає наших партнерів, зокрема європейських, і знову повертається до цієї практики ядерного шантажу. Тому ми про це попередили. Україна теж готується до можливих провокацій з цього боку", – сказав міністр.

Він також поінформував партнерів про інші моменти, зокрема, пов'язані з використанням інфраструктури Білорусі для нанесення атак на територію України.

"Я дуже сподіваюся, що будуть вжиті і відповідні заходи наших партнерів на упередження для мінімізації і нейтралізації цієї загрози", – наголосив Сибіга.

Міністерство оборони Білорусі у понеділок, 18 травня, оголосило про початок масштабних тренувань військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно з росіянами.

В МЗС України назвали небезпечним прецедентом та викликом для глобальної безпеки розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї та спільні навчання щодо її застосування.

Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко своєю ядерною співпрацею з Москвою перетворив Білорусь на платформу для російської загрози.