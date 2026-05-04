Бабіш обговорив із генсеком НАТО збільшення оборонних витрат Чехії

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш обговорив питання збільшення видатків на оборону з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це він розповів журналістам перед самітом Європейської політичної спільноти, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Бабіш заявив, що чеський уряд приділяє цьому питанню особливу увагу. Він зазначив, що з оптимізмом дивиться на збільшення видатків на оборону.

"Ми, звичайно, зробимо це нашим пріоритетом, бо це виклик. Коли хтось кидає мені виклик, я беруся за справу", – заявив він.

Зокрема, Бабіш згадав, що минулого тижня він оголосив про призначення Якуба Ландовського, колишнього посла Чехії в НАТО, представником уряду з питань виконання зобов’язань перед альянсом.

За словами прем'єр-міністра, уряд сподівається, що це допоможе виконати зобов'язання перед НАТО, а саме – витрачати на оборону щонайменше 2% від ВВП.

"Я радий, що мій колега Ландовський погодився на цю посаду, адже він знає внутрішні механізми роботи НАТО", – додав Бабіш.

Раніше Бабіш визнав, що країна цьогоріч не виконає своє зобов’язання перед НАТО щодо виділення 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел та уряд сперечаються щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети у 2% ВВП.

