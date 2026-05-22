Рютте: у США есть причины быть членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Соединенные Штаты заинтересованы быть членом Альянса, в частности из-за военных возможностей в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО в Швеции.

Рютте ушел от ответа на вопрос о том, получал ли он от американской администрации заверения, что Вашингтон останется в составе НАТО.

В то же время, по его мнению, война в Иране показала, что США заинтересованы оставаться в блоке из-за доступа к европейским военным базам, откуда можно атаковать цели на Ближнем Востоке.

"Вы могли наблюдать прямой интерес к этому в течение последних недель, а особенно в течение шести недель после 28 февраля. Тысячи американских самолетов взлетают с европейских авиабаз на основе двусторонних обязательств, заключенных в течение многих лет между США и различными странами Европы... И я считаю, что это также является причиной, почему США принимают в этом (НАТО. – Ред.) участие", – ответил генсек.

Чиновник также заявил, что, по его мнению, европейские союзники услышали замечания американской администрации относительно помощи в военных операциях против Ирана.

Напомним, в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа все еще разочарована союзниками по НАТО из-за их позиции относительно войны в Иране.

Рубио также заявил, что на саммите лидеров НАТО в Анкаре в июле будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа в отношении Альянса.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.