СМИ: Трамп допросил главу Пентагона из-за решения отменить отправку войск в Польшу

Президент США Дональд Трамп выступил против решения главы Пентагона Пита Хегсета об отмене запланированной ротации американских войск в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Washington Post.

На прошлой неделе США неожиданно отменили запланированное развертывание в Польше 4 тысяч военнослужащих. А в пятницу американский президент объявил о намерении все-таки отправить в Польшу солдат США – на этот раз в количестве 5 тысяч.

По данным официальных лиц США, недавно Трамп во время телефонного разговора спросил главу Пентагона, почему было отменено развертывание войск в Польше.

Тогда же он сказал Хегсету, что США не должны плохо относиться к Польше, учитывая, что она является союзником Америки, имеющим тесные связи с Белым домом.

Решение Хегсета об отмене развертывания военных вызвало резкую критику со стороны законодателей-республиканцев и демократов.

Шаг главы Пентагона удивил некоторых чиновников, поскольку именно Германия, а не Польша, раскритиковала стратегию США в войне с Ираном, что в конечном итоге вызвало гнев Трампа. В начале мая американский президент ответил на критику канцлера Германии Фридриха Мерца, отдав приказ вывести 5 000 военнослужащих из страны.

В то же время в Минобороны США заверили, что Трамп и Хегсет находятся на постоянной связи и координируют решения относительно военного присутствия.

"Президент Трамп и министр Хегсет постоянно общаются и согласовывают свои действия по перемещению американских войск в Европе", – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Напомним, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время продолжается процесс пересмотра вклада США в модель сил Альянса, поэтому европейцы должны быть готовы к потенциальному сокращению численности американских войск на континенте.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды" Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и является ли это действительно местью за Иран