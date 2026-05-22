Рубио о переговорах по Украине: мы не заинтересованы в бесконечных встречах без результатов

Госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.

Об этом Рубио заявил журналистам в Швеции в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Рубио в очередной раз признал, что переговоры, которые проходили между Украиной и Россией при посредничестве США, не были плодотворными. Он также опроверг слухи о якобы давлении США на Украину и выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству.

"Несмотря на ложные утечки информации, несмотря на рассказы о том, что мы заставляем украинцев занимать ту или иную позицию, что не соответствует действительности, если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть плодотворными, мы готовы выполнять эту роль", – сказал госсекретарь.

В настоящее время, отметил Рубио, "таких переговоров не происходит".

"Но мы надеемся, что это изменится, поскольку эта война может закончиться только путем переговорного урегулирования. Она не закончится военной победой той или иной стороны, по крайней мере с традиционной точки зрения определения военных побед", – заявил госсекретарь.

Он добавил, что, кажется, в мире нет никого другого, кто мог бы заняться урегулированием между Украиной и РФ. Но заметил: "если кто-то другой хочет этим заниматься, пусть занимается".

"Поэтому мы будем рады это сделать, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Мы также не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят", – сказал он.

20 мая президент Владимир Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.

После начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России фактически приостановились. Украина и Россия, впрочем, продолжали поддерживать с США двусторонние контакты.

Министры иностранных дел ЕС во время встречи на Кипре на следующей неделе обсудят преимущества возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по вопросу мирного урегулирования в Украине.