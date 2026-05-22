ЕС теперь может вводить санкции в ответ на ограничения, введенные Ираном в Ормузском проливе

Совет ЕС решил расширить сферу применения санкций, которые изначально были введены в ответ на военную поддержку Тегераном войны России против Украины, – теперь система санкций также будет направлена против лиц, причастных к действиям и политике Ирана, угрожающим судоходству на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в пятницу, пишет "Европейская правда".

Это решение является выполнением политической договоренности, достигнутой министрами ЕС на заседании Совета по иностранным делам 21 апреля.

Действия Ирана против судов, проходящих транзитом через Ормузский пролив, противоречат международному праву, заявили в Совете ЕС. Такие действия нарушают установленные права как на транзит, так и на мирное прохождение через международные проливы.

Благодаря измененной правовой базе ЕС теперь сможет ввести дополнительные ограничительные меры в ответ на действия Ирана, подрывающие свободу судоходства в Ормузском проливе.

Такие ограничительные меры заключаются в ограничениях на поездки, а также в замораживании активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства, финансовые активы или экономические ресурсы указанным в списке физическим и юридическим лицам.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО якобы обсуждает возможность оказания помощи судам в прохождении через заблокированный Ормузский пролив, если этот водный путь не будет открыт до начала июля.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.