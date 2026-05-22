Зеленский обсудил мирные усилия с лидерами Германии, Великобритании и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирные переговоры по завершению войны с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По словам украинского президента, главной темой разговора была активизация переговорного процесса по завершению войны, а также участие в нем Европы.

По итогам обсуждения лидеры договорились о встрече советников по вопросам национальной безопасности в ближайшее время.

"Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это важно, и именно такое наше давление может подтолкнуть к правильной и действенной дипломатии", – добавил Зеленский.

Украинский президент также проинформировал лидеров о российских планах в отношении Украины, Беларуси и других направлений в Европе и пообещал, что разведки стран обменяются имеющейся информацией.

Также речь шла о коммуникации с американской стороной.

Как сообщалось, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству, если переговоры будут конструктивными.

20 мая президент Владимир Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.

По данным СМИ, в Евросоюзе активно рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС в переговорном процессе по российско-украинской войне. Писали, что Меркель публично отказалась от роли посредника от имени ЕС.