Качка поддержал часть предложения Мерца об участии Украины в работе институтов ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что Украина не против элемента предложения канцлера Германии об "ассоциированном членстве", который касается участия в работе институтов ЕС до полноправного вступления в Евросоюз.

Об этом он сказал в интервью изданию FAZ, сообщает "Европейская правда".

Комментируя предложение Фридриха Мерца, Качка сказал, что "все, что ускоряет вступление, полезно для нас".

"Если до полной ратификации договора о вступлении у нас будет возможность участвовать в работе институтов ЕС в качестве особого члена, мы поддерживаем это", – сказал Качка.

Напомним, по идее Мерца в рамках "ассоциированного членства" Украине предлагают предоставить право участия во всех саммитах Евросоюза, а также заседаниях Совета министров, но в оба органа Украину пригласят лишь в качестве наблюдателя, без права голоса. Также Украина должна была бы получить пост еврокомиссара, но также с урезанными правами.

В то же время Качка отметил, что президент Украины требует "политически рациональных шагов".

"Мы не можем себе позволить расширение Союза, как это было задумано 20 лет назад. Сейчас у нас другая реальность. Украина выступает за вступление, основанное на результатах. Мы не хотим идти на сокращение пути или не соблюдать определенные правила. В то же время существует российская агрессия в отношении Украины. Я думаю, что мы все больше приближаемся к взаимопониманию по всем концепциям, которые лежат на столе. Но они не должны отвлекать от главной цели – полноправного членства", – отметил вице-премьер.

Министр иностранных дел Андрей Сибига воздержался от поддержки или категорического отрицания идеи Фридриха Мерца о новом формате отношений ЕС с Украиной, но напомнил о требовании Киева.

Ранее стало известно, что Берлин предлагает предоставить Украине спецстатус в ЕС.

