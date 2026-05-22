В Польшу прибыли первые истребители F-35, закупленные в США

В пятницу Польша получила первую партию из трёх истребителей F-35, заказанных в Соединённых Штатах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polsat News.

Истребители прибыли на авиабазу в Ласке Лодзинского воеводства вечером 22 мая.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш показал видео полета новоприбывших самолетов с польскими F-16.

Witajcie w Polsce! 🇵🇱

Trzy F-35 wspólnie na niebie z naszymi F-16… pic.twitter.com/5U4l9IaZmI – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 22, 2026

"Это первые истребители 5-го поколения на восточном фланге НАТО, способные обнаруживать угрозы до того, как их обнаружат. Для Польши это не просто новое оборудование, а вступление в элитную лигу современных воздушных сил мира", – написал министр на платформе X перед прибытием истребителей.

В 2020 году Польша заказала для своих ВВС 32 многоцелевых самолета F-35, изготовленных американской компанией Lockheed Martin. Это первые поставки из той партии.

Отмечается, что самолеты будут отправлены на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, где сейчас размещены некоторые польские F-16, а на следующем этапе – на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где были развернуты недавно выведенные из эксплуатации советские Су-22.

Напомним, в марте польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin на обслуживание ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.

А в этом месяце Польша подписала контракт с американской корпорацией Honeywell о создании первого в Европе авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.