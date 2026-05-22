Ле Пен обещает вывести Францию из структуры командования НАТО, если станет президентом

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила в пятницу, что в случае избрания президентом в следующем году она выведет Францию из состава интегрированного военного командования НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Ле Пен, чье участие в выборах 2027 года зависит от решения апелляционного суда позднее в этом году, уже давно заявляет, что участие в структуре командования НАТО подрывает независимость Франции. Она повторила свою позицию в эфире BFM TV в то время, как министры иностранных дел стран НАТО проводили встречу в Швеции.

"Мы должны выйти из интегрированного командования НАТО. Мы должны остаться в НАТО, но выход из командования не мешает взаимодействию с союзными силами", – сказала она, критикуя зависимость Европы от решений США.

"На самом деле мы зависим от решений (президента США) Дональда Трампа, что досадно", – добавила Ле Пен.

Интегрированное военное командование НАТО – это постоянная система командования Альянса, призванная обеспечить, чтобы вооруженные силы 32 государств-членов могли быстро действовать как единые силы.

Дебаты по поводу НАТО во Франции продолжаются уже давно, поскольку страна традиционно ценит "стратегическую автономию", а президент Эммануэль Макрон заявляет, что Европа должна уменьшить свою зависимость от США в вопросах безопасности и обороны.

Французский лидер Шарль де Голль вышел из состава объединенного командования НАТО в 1966 году, но это решение было отменено в 2009 году при президентстве Николя Саркози.

Большинство политических блоков, включая "Национальное объединение", поддержали увеличение расходов на оборону в нижней палате парламента на этой неделе, подчеркнув общее стремление к укреплению Вооруженных сил Франции на фоне продолжения войны России в Украине.

Напомним, Ле Пен обещала уступить место 29-летнему лидеру "Национального объединения" Жордану Барделла, который также имеет высокие рейтинги, если суд не позволит ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

В прошлом году Ле Пен признали виновной в растрате средств Европейского парламента, вердикт по делу по ее апелляции ожидается 7 июля.

Читайте статью на эту тему: После Макрона: станет ли победа ультраправого Жордана Барделла угрозой для ЕС