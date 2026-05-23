Лідеру лібералів Данії не вдалося сформувати уряд меншості

Лідеру Ліберальної партії Данії Троельсу Лунду Поульсену не вдалося сформувати уряд у ході рекордно тривалих коаліційних переговорів.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Раніше Поульсен заявив, що спробує сформувати уряд меншості за участю власної партії, Консервативної партії та Ліберального альянсу, втім йому не вдалось.

Це сталося після того, як глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен та очільник партії "Помірковані" заявив, що не може підтримати пропозицію Поульсена щодо уряду, до складу якого не входять жодні партії політичного центру.

Пізніше лідер Ліберальної партії зустрінеться з королем Фредеріком X, щоб повідомити йому про зрив переговорів.

Очікується, що король призначить іншого лідера партії для керівництва наступним раундом переговорів. Він обере особу, яка, на його думку, має найбільші шанси забезпечити парламентську більшість.

Нагадаємо, чинна данська прем’єрка Метте Фредеріксен 8 травня повідомила королю, що за підсумком першого раунду переговорів не змогла заручитись достатньою підтримкою партій для формування уряду.

Поульсен ввечері 8 травня перейняв формування коаліції від Фредеріксен і провів першу серію зустрічей з усіма партіями в парламенті, перш ніж звузити коло переговорів.

