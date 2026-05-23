ЄС і Мексика підписали оновлену торговельну угоду

У п’ятницю, 22 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта підписали оновлену торговельну угоду з Мексикою.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Угода була підписана на саміті ЄС–Мексика в Мехіко, де до фон дер Ляєн та Кошти приєдналася президентка країни Клаудія Шейнбаум.

"ЄС та Мексика прагнуть тісного стратегічного партнерства. Сьогоднішні модернізовані угоди визначають наше спільне бачення майбутнього та принесуть багато переваг обом сторонам", – заявила президентка Єврокомісії.

Торговельна угода між ЄС та Мексикою зміцнює стратегію диверсифікації ЄС шляхом оновлення 20-річної угоди, яка вже скасувала митні бар’єри у двосторонній торгівлі.

Згідно з новою угодою, ЄС отримає доступ до нових ринків для таких товарів, як агропродовольчі продукти (свинина, молочні продукти, зернові, фрукти та макаронні вироби), фармацевтичні препарати та обладнання.

У сфері сільського господарства угода відкриє нові ринки для мексиканських продуктів, таких як кава, фрукти, шоколад та сироп агави.

За даними Єврокомісії, також буде захищено загалом 568 європейських та 26 мексиканських географічних зазначень, а також відкрито ринки державних закупівель.

Мексика є другим за величиною торговельним партнером ЄС у Латинській Америці, а ЄС – другим за величиною експортним ринком для Мексики. Обсяг торгівлі товарами між обома сторонами у 2025 році сягнув 86,8 млрд євро, а обсяг торгівлі послугами – 29,7 млрд євро у 2024 році.

1 травня розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Угода про створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі була укладена в січні після понад 25 років переговорів.