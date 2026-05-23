ЕС и Мексика подписали обновленное торговое соглашение

В пятницу, 22 мая, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта подписали обновленное торговое соглашение с Мексикой.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Соглашение было подписано на саммите ЕС–Мексика в Мехико, где к фон дер Ляйен и Коште присоединилась президент страны Клаудия Шейнбаум.

"ЕС и Мексика стремятся к тесному стратегическому партнерству. Сегодняшние модернизированные соглашения определяют наше общее видение будущего и принесут много преимуществ обеим сторонам", – заявила президент Еврокомиссии.

Торговое соглашение между ЕС и Мексикой укрепляет стратегию диверсификации ЕС путем обновления 20-летнего соглашения, которое уже отменило таможенные барьеры в двусторонней торговле.

Согласно новому соглашению, ЕС получит доступ к новым рынкам для таких товаров, как агропродовольственные продукты (свинина, молочные продукты, зерновые, фрукты и макаронные изделия), фармацевтические препараты и оборудование.

В сфере сельского хозяйства соглашение откроет новые рынки для мексиканских продуктов, таких как кофе, фрукты, шоколад и сироп агавы.

По данным Еврокомиссии, также будет защищено в общей сложности 568 европейских и 26 мексиканских географических указаний, а также открыты рынки государственных закупок.

Мексика является вторым по величине торговым партнером ЕС в Латинской Америке, а ЕС – вторым по величине экспортным рынком для Мексики. Объем торговли товарами между обеими сторонами в 2025 году достиг 86,8 млрд евро, а объем торговли услугами – 29,7 млрд евро в 2024 году.

1 мая началось временное применение торгового соглашения Европейского Союза с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Соглашение о создании одной из крупнейших в мире зон свободной торговли было заключено в январе после более чем 25 лет переговоров.