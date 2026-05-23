ЗМІ: демократи вимагають від Рубіо пояснень, як ексміністр Зьобро отримав візу у США

Двоє провідних демократів з Палати представників США звернулися до державного секретаря Марко Рубіо з проханням пояснити, чи допомагав його перший заступник прискорити оформлення візи для ексміністра юстиції та колишнього генпрокурора Польщі Збігнева Зьобро.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Представники Грегорі Мікс та Джеймс Раскін вважають, що якщо перший заступник Рубіо прискорити оформлення візи для Зьобро, якого розшукує Польща, то "ці події та рішення становлять масове зловживання владою та ігнорування законних імміграційних процесів Сполучених Штатів".

"Видача візи є безпрецедентним втручанням у внутрішню політику та судові системи двох давніх союзників США", – заявили вони.

Також вони вважають, що надання візи Зьобро загрожує "викликати серйозну дипломатичну кризу" з Польщею. Вони вимагають, щоб адміністрація американського президента Дональда Трампа виконала будь-які запити про екстрадицію з Варшави.

Також сенатори попросили Рубіо відповісти в письмовій формі на питання щодо цієї справи та провести особисту презентацію перед їхніми комітетами не пізніше 21 червня.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У квітні 2026 року група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступила з ініціативою притягнення Зьобро до відповідальності через механізм спецсуду для топпосадовців.

Також зазначимо, що паралельно з тим, як ексміністр юстиції Польщі виїхав до США, 10 травня його заступник Марчин Романовський, якого Польща оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.