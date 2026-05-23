СМИ: демократы требуют от Рубио объяснений, как экс-министр Зёбро получил визу в США

Два ведущих демократа из Палаты представителей США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой объяснить, помогал ли его первый заместитель ускорить оформление визы для экс-министра юстиции и бывшего генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро.

Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Представители Грегори Микс и Джеймс Раскин считают, что если первый заместитель Рубио ускорил оформление визы для Зёбро, которого разыскивает Польша, то "эти события и решения представляют собой массовое злоупотребление властью и игнорирование законных иммиграционных процессов Соединенных Штатов".

"Выдача визы является беспрецедентным вмешательством во внутреннюю политику и судебные системы двух давних союзников США", – заявили они.

Также они считают, что предоставление визы Зёбро грозит "вызвать серьезный дипломатический кризис" с Польшей. Они требуют, чтобы администрация американского президента Дональда Трампа выполнила любые запросы об экстрадиции из Варшавы.

Также сенаторы попросили Рубио ответить в письменной форме на вопросы по этому делу и провести личную презентацию перед их комитетами не позднее 21 июня.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В апреле 2026 года группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения Зёбро к ответственности через механизм спецсуда для топ-чиновников.

Также отметим, что параллельно с тем, как экс-министр юстиции Польши уехал в США, 10 мая его заместитель Марчин Романовский, которого Польша объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.