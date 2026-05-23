Шведський міністр пояснив, чому Україна має бути членом НАТО

Усі європейські країни повинні мати право вступити у НАТО, а Україна з її інноваціями воєнного часу та оборонно-промисловим потенціалом є ще й цінним активом безпеки для Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони Швеції Пол POLITICO Speakeasy.

У суботу Йонсон заявив, що Україна повинна мати можливість вступити до НАТО. Він аргументував це тим, що випробувані в боях українські війська та оборонна промисловість зміцнять Альянс, незважаючи на опір з боку деяких країн-членів.

"Усі європейські країни повинні мати право вступити до НАТО, якщо вони відповідають вимогам. Ніхто не повинен мати права вето щодо цього. Це наша позиція", – сказав Йонсон.

Він визнав, що серед союзників немає консенсусу. Утім, шведський міністр розглядає Україну як майбутній актив безпеки для Європи.

Він вказав на чисельність Збройних сил України, її інновації в умовах війни та оборонний промисловий потенціал як причини для зближення країни з НАТО.

"Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад? Де ще в Європі ми можемо знайти таку інноваційну систему, яку створила Україна? Де ще ми можемо знайти такий промисловий потенціал?" – запитав Йонсон.

Він також підкреслив, що оборонний ринок України став одним із найефективніших у Європі, зазначивши, що Київ після повномасштабного вторгнення Росії провів дерегуляцію, приватизацію та відкрив конкуренцію, що дозволило країні наростити виробництво зброї з вражаючою швидкістю.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржекха напередодні заявив, що майбутнє членство України в НАТО є "логічним кроком".

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу зараз не стоїть на порядку денному, зокрема тому, що його гальмують чотири держави – Німеччина, Словаччина, Угорщина та США.

Як писала "Європейська правда", згідно з опитуваннями, більшість українців підтримують вступ до НАТО, але не повністю довіряють Альянсу.