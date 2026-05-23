Все европейские страны должны иметь право вступить в НАТО, а Украина с ее военными инновациями и оборонно-промышленным потенциалом является еще и ценным активом безопасности для Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Швеции Пол POLITICO Speakeasy.

В субботу Йонсон заявил, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. Он аргументировал это тем, что проверенные в боях украинские войска и оборонная промышленность укрепят Альянс, несмотря на сопротивление со стороны некоторых стран-членов.

"Все европейские страны должны иметь право вступить в НАТО, если они соответствуют требованиям. Никто не должен иметь права вето в этом вопросе. Это наша позиция", – сказал Йонсон.

Он признал, что среди союзников нет консенсуса. Впрочем, шведский министр рассматривает Украину как будущий актив безопасности для Европы.

Он указал на численность Вооруженных сил Украины, ее инновации в условиях войны и оборонный промышленный потенциал как причины для сближения страны с НАТО.

"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад? Где еще в Европе мы можем найти такую инновационную систему, которую создала Украина? Где еще мы можем найти такой промышленный потенциал?" – спросил Йонсон.

Он также подчеркнул, что оборонный рынок Украины стал одним из самых эффективных в Европе, отметив, что Киев после полномасштабного вторжения России провел дерегуляцию, приватизацию и открыл конкуренцию, что позволило стране нарастить производство оружия с поразительной скоростью.

Напомним, начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржекха накануне заявил, что будущее членство Украины в НАТО является "логичным шагом".

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Альянс сейчас не стоит на повестке дня, в частности потому, что его тормозят четыре государства – Германия, Словакия, Венгрия и США.

Как писала "Европейская правда", согласно опросам, большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, ноне полностью доверяют Альянсу.