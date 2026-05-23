Франция запретила въезд министру национальной безопасности Израиля

С субботы, 23 мая, израильскому министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции.

Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, пишет "Европейская правда".

Это решение, пояснил Барро, принято в связи с недопустимыми действиями израильского чиновника в отношении французских и других европейских граждан, находившихся на борту флотилии Global Smud, задержанной израильскими властями.

"Мы осуждаем действия этой флотилии, которые не приносят никакого полезного результата и перегружают дипломатические и консульские службы, профессионализм и преданность которых я высоко ценю. Однако мы не допустим, чтобы французским гражданам таким образом угрожали, запугивали их или жестоко обращались с ними, тем более если это делает государственный чиновник", – написал в соцсети Х Барро.

Он добавил, что, как и глава МИД Италии, будет просить ЕС ввести санкции против Бен-Гвира.

Ранее Бен-Гвиру был запрещен въезд в Польшу на 5 лет.

Причиной такого решения стало поведение Бен-Гвира, который издевался над активистами флотилии Global Sumud, задержанной израильскими властями.

На опубликованном 20 мая Бен-Гвиром видео видно, как несколько десятков активистов стоят на коленях на земле, в то время как Бен-Гвир машет израильским флагом и кричит на иврите: "Добро пожаловать в Израиль, здесь мы правим".

Это видео вызвало критику со стороны многих стран. Его осудили польский МИД, а также министерства, в частности, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский вызвал временного поверенного Израиля в Варшаве из-за поведения Бен-Гвира.