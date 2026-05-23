Трамп опубликовал карту Ирана в цветах флага США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту Ближнего Востока, на которой Иран окрашен в цвета американского флага.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал это изображение с подписью "Соединенные Штаты Ближнего Востока?".

Глава Белого дома не добавил никаких поясняющих комментариев.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что проблема с Ираном "будет решена так или иначе" и сообщил о "определенном прогрессе" в переговорах.

Напомним, в начале недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов против Ирана, сославшись на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.

20 мая американский президент предположил, что США придется прибегнуть к более сильным ударам, если переговоры с Тегераном не завершатся договоренностью.