Трамп оценил шансы на возобновление боевых действий с Ираном как "50 на 50"

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что позднее в этот день он встретится со своими переговорщиками, чтобы обсудить последнее предложение Ирана, и, вероятно, до воскресенья примет решение о том, возобновлять ли активную фазу войны.

Об этом он сказал изданию Axios, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что шансы на то, что ему удастся заключить хорошую сделку или же "смести их с лица земли", составляют "ровно 50 на 50".

Ожидается, что позже в этот день президент США проведет телефонную конференцию с лидерами стран Персидского залива, чтобы обсудить ситуацию с Ираном, как сообщили два источника, знакомые с планами.

Трамп сообщил изданию, что в субботу встретится со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последний ответ Ирана. Ожидается, что к разговору также присоединится вице-президент Джей Ди Венс.

Представитель МИД Ирана заявил в субботу, что Иран и США находятся на завершающем этапе обсуждения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. Трамп заявил, что согласится только на соглашение, которое будет охватывать такие вопросы, как обогащение урана и судьба существующих запасов Ирана.

"Я думаю, что произойдет одно из двух: либо я нанесу им удар сильнее, чем когда-либо прежде, либо мы подпишем выгодное соглашение", – сказал Трамп.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил в субботу, что в переговорах наметился "определенный прогресс" и "возможно, позже сегодня появятся какие-то новости".

Напомним, в начале недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов против Ирана, сославшись на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.

20 мая американский президент предположил, что США придется прибегнуть к более сильным ударам, если переговоры с Тегераном не завершатся договоренностью.