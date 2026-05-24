В Польше расследуют ложную тревогу о пожаре в доме члена семьи президента

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел внеочередное заседание Центра правительственной безопасности после инцидента с ложной тревогой о пожаре в квартире в Гданьске, принадлежащей члену семьи президента Каролю Навроцкому.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polsat News.

Отмечается, что в последнее время польские политики стали жертвами ложных сообщений. Неделю назад бывший глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич сообщил, что правоохранители пытались обыскать его квартиру после получения ложного сообщения о ребенке, нуждающемся в срочной помощи.

В тот же день полиция прибыла на частную территорию председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского. Сообщение касалось якобы установки взрывчатки в саду политика.

А 23 мая полиция получила сообщение о пожаре в квартире в Гданьске, принадлежащей члену семьи польского президента Кароля Навроцкого. Вызов оказался ложным, но пожарные силой проникли в квартиру.

В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил об очередной телефонной провокации и выразил солидарность с президентом.

"Действия провокаторов направлены против безопасности государства. Против нас всех. Мы используем все доступные методы, чтобы идентифицировать и разоблачить саботажников, независимо от того, откуда они и кто ими руководит", – заверил премьер.

Во время заседания Центра правительственной безопасности Туск предложил пересмотреть протоколы безопасности, чтобы сделать экстренные службы более устойчивыми к ложным вызовам.

"Нам нужно рассмотреть, действительно ли все процедуры имеют смысл. Есть ли какие-то возможности для изменения процедур, чтобы пожарная служба, полиция и службы скорой помощи были более устойчивы к такого рода ложным сообщениям? Я также буду просить пересмотреть применение закона в Польше", – объявил премьер-министр.

Напомним, в феврале автоматический газовый датчик в здании Бундестага в Берлине в четверг подал сигнал тревоги и вызвал массовый выезд пожарных.

Также в прошлом году 18-летний молодой человек под кайфом спровоцировал в Германии масштабную спасательную операцию.