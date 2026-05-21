У ЄС розкритикували Британію за несподіване рішення щодо російської нафти

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розкритикував рішення Великої Британії пом’якшити заплановані санкції щодо авіаційного палива та дизельного пального російського походження без попереднього повідомлення союзників по G7.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У вівторок Велика Британія видала ліцензію, яка звільняє авіаційне паливо та дизельне пальне від нової заборони на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, але перероблених в Індії або інших третіх країнах. За словами Домбровскіса, це рішення "стало несподіванкою".

Під час пресконференції у четвер він висловив критику на адресу Великої Британії за те, що вона не повідомила про свої плани під час зустрічі міністрів фінансів G7, яка відбулася в Парижі у понеділок та вівторок і на якій була присутня міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

"Це не було зазначено під час нашої зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього тижня, тому стало несподіванкою", – сказав Домбровскіс.

"Насправді ми обговорювали в G7 те, що зараз не час скасовувати санкції проти Росії, оскільки Росія є країною, яка отримує вигоду від війни в Ірані та має значні надприбутки завдяки вищим цінам на енергоносії. У поточній ситуації важливо зберегти, а то й посилити санкції проти Росії, і саме на цьому ми будемо наполягати серед наших міжнародних партнерів, зокрема у Великій Британії", – додав він.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу виправдав цей крок, заявивши депутатам, що Велика Британія видала "дві цільові короткострокові ліцензії для поступового впровадження нових санкцій та захисту британських споживачів".

Уряд Сполученого Королівства 20 травня застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт попросив вибачення за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії. Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення.

