СМИ: 5 крупных стран НАТО – против идеи Рютте о выделении 0,25% ВВП на поддержку Украины

Пять крупных стран НАТО выступили против идеи генерального секретаря Альянса Марка Рютте о выделении 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Рютте недавно признал, что его идея о том, чтобы союзники выделяли на поддержку Украины по 0,25% своего ВВП, "не сработает" из-за недостатка поддержки, но не называл, кто выступает против.

По данным The Telegraph, во время предварительных обсуждений на прошлой неделе против высказались Великобритания, Франция, Италия, Испания и Канада.

Источник в НАТО сообщил изданию, что эти страны "не с энтузиазмом настроены" по отношению к этой идее.

По крайней мере 7 других стран НАТО, из которых все уже выделяют на поддержку более 0,25% своего ВВП, выступили "за".

Собеседник не назвал страны, высказавшиеся в поддержку идеи Рютте, но, судя по публично доступным данным и подсчетам Kiel Institute, это, скорее всего, страны Северной Европы и Балтии, Польша и Нидерланды.

В частности, перед встречей на уровне глав МИД стран НАТО в Швеции на прошлой неделе об этом говорил норвежский министр.

Шведский премьер Ульф Кристерссон также сказал, что "хотел бы, чтобы больше стран, которые так красиво говорят об Украине", больше вкладывались в военную помощь.

Поскольку в Альянсе все решения принимаются по принципу единогласия, препятствием может стать категорическое сопротивление даже одной столицы.

Издание отмечает, что эта информация может стать дополнительной причиной разочарования в Великобритании – после ослабления санкций против российской нефти.

Одновременно отмечается, что к Великобритании нет претензий относительно объемов помощи, которую она уже оказывает Украине, хотя они и меньше 0,25% ВВП – больше всего нареканий со стороны тех, чьи вклады велики, звучат в адрес Франции, Испании, Италии, которым высказывают упреки за то, что они, как 3-я, 4-я и 5-я крупнейшие экономики Европы, могли бы вкладывать больше.

Напомним, после министерской встречи Рютте заявил, что услышал "много обнадеживающих комментариев" от союзников относительно помощи Украине.