СМИ: Россия могла заглушить сигнал GPS самолета с министром обороны Британии

В начале этой недели во время полета вблизи российской границы у самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, был заглушен сигнал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Инцидент произошел в четверг, когда Джон Хили возвращался в Великобританию после посещения британских солдат в Эстонии.

Считается, что за атакой, из-за которой пилотам пришлось использовать другую навигационную систему, стоит Россия. GPS самолета был отключен в течение трехчасового полета.

Инцидент произошел на следующий день после того, как стало известно, что в прошлом месяце два российских военных самолета неоднократно и опасно перехватывали разведывательный самолет британских ВВС над Черным морем.

Неизвестно, был ли Хили намеренной целью. По данным издания The Times, которое первым сообщило об инциденте, маршрут полета был виден на сайтах отслеживания самолетов.

Во время своего визита в Эстонию Хили пообщался с британскими военнослужащими, участвовавшими в военных учениях НАТО вблизи российской границы.

В ходе отдельного инцидента в прошлом месяце российский истребитель Су-35 приблизился к самолету наблюдения Rivet Joint, подлетев настолько близко, что сработали его аварийные системы, отключив автопилот.

В 2024 году GPS-сигнал самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился тогдашний министр обороны Грант Шаппс, был заглушен во время полета вблизи российской территории.