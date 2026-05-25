Парламентские выборы на Кипре выиграли консерваторы, соратники президента провалились

На парламентских выборах в Палату представителей Кипра победила консервативная партия "Демократическое объединение", а союзники президента Никоса Христодулидиса понесли серьезные электоральные потери.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает общественный вещатель Кипра RIK.

Правоцентристская партия "Демократическое объединение" (DISY) победила на выборах, набрав 27,1% голосов, что позволит ей получить 17 мест в новой Палате представителей.

Крайне левая Прогрессивная партия трудящихся Кипра (AKEL) заняла второе место с 23,9% голосов и, по прогнозам, получит 15 мест.

За ней следуют ультраправая "Национальный народный фронт" (ELAM) и центристская Демократическая партия (DIKO), которые набрали соответственно 10,9% и 10% голосов и, по прогнозам, получат по 8 мест.

Недавно созданная центристская партия "Граждане за Кипр" (ALMA) набрала 5,8% голосов и получит 4 места. Еще одна новая партия одиозного евродепутата и блогера Фидиаса Панайоту, который в 2025 году посещал Москву, "Прямая демократия", проходит в парламент с 5,4% и также получит 4 места.

Несколько партий не преодолели проходной барьер.

Хотя исполнительная власть на Кипре принадлежит президенту, электоральные потери союзников президента Никоса Христодулидиса свидетельствуют о том, что ему, возможно, придется заключать новые альянсы, чтобы переизбраться в 2028 году.

Три центристские партии, поддерживающие Христодулидиса, DIKO, DIPA и EDEK, понесли потери. EDEK, социалистическая партия, играющая ведущую роль в политике Кипра с момента основания в 1969 году, и DIPA не смогли преодолеть 3,6-процентный барьер для прохождения в парламент.

На Кипре президент является одновременно главой государства и главой правительства, который напрямую назначает министров.

Христодулидис заявил, что уважает результат и будет прилагать усилия для сотрудничества с парламентом.

Окончательная явка составила 66,81 % от 569 182 зарегистрированных избирателей.

Напомним, Кипр до 30 июня председательствует в Совете ЕС. В прошлом месяце президент Кипра Никос Христодулидис настаивал на том, чтобы ЕС усилил положения о взаимной помощи, а именно статью 42.7, на случай, если страны подвергнутся нападению.

Также Кипр выступает за то, чтобы Европейский Союз активизировал свою деятельность на Ближнем Востоке, пытаясь положить конец войне с Ираном и заключая соглашения с партнерами по всему региону.