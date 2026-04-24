В уряді Кіпру закликають ЄС активізуватися на Близькому Сході 

Кіпр виступає за те, щоб Європейський Союз активізував свою діяльність на Близькому Сході, намагаючись покласти край війні з Іраном та укладаючи угоди з партнерами по всьому регіону.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос в інтерв’ю Politico.

У кулуарах засідання Європейської Ради в Нікосії глава МЗС Кіпру закликав ЄС покинути свою роль "віддаленого спостерігача" на Близькому Сході, оскільки йдеться про його інтереси в регіоні.

"Якщо Європейський Союз прагне бути геополітичним гравцем, враховуючи його економічні розміри, можливості та потужності, я не думаю, що він має розкіш залишатися осторонь спостерігача", – пояснив міністр.

На думку Комбоса, Євросоюз має брати активнішу участь у посередництві між сторонами війни на Близькому Сході.

"Ведуться спроби налагодити переговори між іранською стороною, американцями тощо – у різних конфліктах здійснюються різноманітні посередницькі зусилля. Ми прагнемо і виступаємо за те, щоб ЄС відігравав набагато більшу роль і був набагато помітнішим", – сказав він.

Кіпр, який здійснює шестимісячне головування в Раді ЄС, у п'ятницю вдень скликав переговори між лідерами блоку та представниками Єгипту, Лівану, Сирії, Йорданії та інших країн Перської затоки, що стало найважливішим багатостороннім самітом від початку війни в Ірані.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну відносини ЄС з регіональними партнерами загострилися через їхню відмову приєднатися до санкцій проти Росії. На думку Комбоса, блок має утримувати свій фокус на припиненні незаконного потоку товарів і грошей до Кремля, але водночас зберігати прагматичні відносини з країнами Перської затоки.

"Якщо ми дивимося на Перську затоку з усім, що відбувається, виключно крізь цю призму, то, я думаю, ми втрачаємо значну частину того, що розвивалося", – сказав міністр.

У п’ятницю міністр оборони США Піт Гегсет вкотре розкритикував європейських союзників за бездіяльність для захисту Ормузької протоки, порадивши їм "менше розмовляти та проводити розкішних конференцій".

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.