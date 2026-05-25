Глава МИД Эстонии объяснил, почему Путин может быть заинтересован в участии Европы в переговорах

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что президент РФ Владимир Путин может пытаться вовлечь Европу в переговоры по войне в Украине, поскольку видит в этом выгоду для себя.

Об этом он сказал в эфире программы Ukraina stuudio на ERR, сообщает "Европейская правда".

Министр оценил нынешнее состояние переговоров как такое, в котором Соединенные Штаты больше не играют лидирующую роль.

"По сути, в прежнем виде они (переговоры. – Ред.) завершились. Теперь все понимают, что желание Путина заключается в том, чтобы втянуть Европу в переговоры", – сказал Цахкна.

Он добавил, что переговоры, которые длились более года, на самом деле не были реальными переговорами, а просто разговорами, которые дали Путину возможность выиграть время. Теперь, по его словам, россияне очень активно пытаются втянуть Европу в переговоры.

"Идея как раз и заключается в том, чтобы втянуть Европу в роль посредника. Мы видим, что европейские санкции сделали свое дело. Мне нравится, как украинцы называют их дальнобойными и глубинными санкциями, что означает, что удары действительно работают. Теперь Путину необходимо выиграть время", – считает эстонский министр.

По мнению Цахкны, привлекая Европу, Путин добился бы для себя козырей.

"Если бы Европа взяла на себя роль посредника, то мы бы уже не говорили о следующем пакете санкций, который сейчас готовим. Там есть одна очень болезненная вещь, которой Путин боится: полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и целый ряд других санкций", – сказал он.

Цахкна убежден, что ЕС должен выдержать стратегическую паузу, оказывать на Россию большее давление и "в какой-то момент привести Путина к серьезным переговорам, которых он сам сегодня еще не хочет".

"Роль посредника подразумевает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью. Наша цель – сформулировать и, если когда-нибудь состоятся какие-то переговоры, отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности", – рассказал министр.

Министры иностранных дел ЕС во время неформальной встречи на Кипре 27-28 мая должны обсудить преимущества возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по вопросу мирного урегулирования в Украине.

Финский президент Александр Стубб выразил готовность стать представителем европейцев на потенциальных мирных переговорах с Россией.