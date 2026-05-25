У Орбана написали "письмо позора" новой главе МИД, Мадьяр ответил

Бывший многолетний премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал открытое письмо с упреками от имени министров своего правительства новой главе МИД Аните Орбан; новый премьер Петер Мадьяр заступился за коллегу.

25 мая Виктор Орбан опубликовал "открытое письмо" Аните Орбан от имени министров предыдущего правительства.

В нем ее упрекают, что она много лет проработала в системе МИД и тогда ни на что не жаловалась, а теперь обвиняет бывших должностных лиц в коррупции.

"От имени всех ваших бывших коллег в правительстве мы отвергаем эти подлые, самооправдательные и абсолютно безосновательные пропагандистские утверждения. То, что вы достигли карьерной вершины – министерской должности – пойдя на сотрудничество с нашими политическими оппонентами и предав нас, – это ваше собственное дело, Бог рассудит. Но возвращаться и обвинять тех, с кем вы годами работали – это отвратительный поступок... Позор вам", – пишут в письме.

"Каждый грех имеет свое наказание. Мы видели, как вы осторожно стояли за спиной нового начальника во время поездки в Кармелитский монастырь, глядя себе на ноги, чтобы скрыть стыд", – добавляют далее, завершая, что министрам правительства Мадьяра придется "выдержать публичное и повторяющееся унижение" со стороны премьера, и они теперь могут "наслаждаться позором".

Петер Мадьяр опубликовал у себя в Facebook ответ на письмо, назвав проявлением трусости то, что его не подписали именами конкретных экс-министров.

"Те, кто годами предавали нашу страну и венгерский народ, теперь называют вице-премьера Венгрии предательницей... Они набросились на министра-женщину, которая, в отличие от Петера Сийярто, не охраняется шестьюдесятью агентами, которым платят за работу из средств венгерских налогоплательщиков", – отреагировал Мадьяр.

Он добавил, что бывшие чиновники, критикующие Аниту Орбан, – это "те самые люди, которые сдали нашу прекрасную страну иностранцам на блюдечке, те, кто призвал на помощь российских хакеров и иностранных агентов".

"Дорогие трусы, безымянные мафиози! Не трогайте и не пытайтесь очернить Аниту Орбан! Не делайте сами грязной работы – скажите вашему поверженному шефу, который трусливо сбежал и прячется за женскими юбками, что я здесь. И если он хочет что-то сказать мне или нашим гражданам, то пусть соберется с духом, играет своими картами и берет ответственность за свои действия", – добавил Мадьяр.

