Румыны проголосовали бы против отставки президента в случае попытки импичмента

Более половины румын проголосовали бы против досрочной отставки президента Никушора Дана в случае попытки объявить ему импичмент, что в Румынии требует утверждения решения парламента на референдуме.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса INSCOP, проведенного по заказу Informat.ro и аналитического центра Strategic Thinking Group.

Если бы референдум по утверждению решения парламента об импичменте Никушору Дану состоялся в ближайшие выходные, его поддержали бы 44% опрошенных.

В то же время 50,7% проголосовали бы против отставки президента. Еще 5,4% выбрали "не определился с ответом" или не стали отвечать.

Среди тех, кто определился со своим мнением, доля голосов "против" импичмента составила бы 53,1%.

Доля тех, кто проголосовал бы за импичмент Дану, самая высокая среди сторонников ультраправого "Альянса за объединение румын" (77%), людей с только начальным образованием (63%), жителей сельской местности (55%).

Доля тех, кто проголосовал бы против импичмента, выше среди сторонников Национально-либеральной партии и "Союза спасения Румынии" (по 86%), сторонников социал-демократов (59%), людей с высшим образованием (73%), жителей столицы и крупных городов (68% и 61% соответственно).

Сбор данных проводился 11-14 мая методом телефонно-компьютерного опроса на репрезентативной выборке из 1 100 человек, допустимая погрешность составляет ± 3%.

Напомним, Румыния вступила в политический кризис после раскола правящей коалиции, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Лидер румынской партии SOS Romania Диана Шошоаке в начале мая заявила, что начинает процедуру импичмента Никушора Дана.

Президент ранее заявил, что не воспринимает всерьез спекуляции о возможности потери им поста в случае отказа утверждать потенциальное правительство с участием ультраправых.